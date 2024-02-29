Viola подала иск к ФАС из-за отказа заводить дело после голосования в Telegram-канале

Компания Viola подала иск в арбитражный суд Амурской области к региональному управлению Федеральной антимонопольной службы, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Ранее производитель Viola направил в Амурское УФАС жалобу на «Хладокомбинат Партнер» в связи со схожей, как посчитали в Viola, упаковкой йогурта. Речь идет о бренде «Фермерское подворье».
В ответ служба опубликовала в своем Telegram-канале на 124 подписчика пост с голосованием, где попросила оценить схожесть двух упаковок. 67% участников опроса выбрали вариант «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара».
Как заявили в Viola, у линеек йогуртов ООО «Виола» и ООО «Хладокомбинат Партнер» наблюдается «идентичность внешних характеристик упаковок».
В пресс-службе уточнили, что схожесть отмечается в композиционном построении элементов, цветовом решении ключевых элементов упаковки. Также речь идет об «оригинальных изобразительных элементах, имитирующих ряд товарных знаков».
Viola выпускает йогурты в таком дизайне с 2019 года, а внешний вид товара «Фермерское подворье» было обновлено недавно, говорят в компании.
Ранее сеть Kari подала в суд на Федеральную антимонопольную службу с намерением оспорить отказ в заведении дела о нарушении антимонопольного законодательства компанией, владеющей другой сетью Zenden.
Отмечается, что Zenden в своей рекламе использовал слово kari, чем, по мнению конкурента, вводил пользователей в заблуждение.
Фото на обложке: WESTOCK PRODUCTIONS /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
- 2 В сервисах доставки еды вместо фото появились изображения, созданные нейросетями
- 3 Как стартапы пытаются обезвредить сахар
- 4 Гастротеатры и региональный обмен опытом: тренды в ресторанном бизнесе
- 5 В Нидерланды по стартап-визе: основные требования и условия для переезда
ВОЗМОЖНОСТИ
29 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024