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Viola подала иск к ФАС из-за отказа заводить дело после голосования в Telegram-канале

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Viola подала иск в арбитражный суд Амурской области к региональному управлению Федеральной антимонопольной службы, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Viola подала иск к ФАС из-за отказа заводить дело после голосования в Telegram-канале

Ранее производитель Viola направил в Амурское УФАС жалобу на «Хладокомбинат Партнер» в связи со схожей, как посчитали в Viola, упаковкой йогурта. Речь идет о бренде «Фермерское подворье».

В ответ служба опубликовала в своем Telegram-канале на 124 подписчика пост с голосованием, где попросила оценить схожесть двух упаковок. 67% участников опроса выбрали вариант «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара».

Как заявили в Viola, у линеек йогуртов ООО «Виола» и ООО «Хладокомбинат Партнер» наблюдается «идентичность внешних характеристик упаковок».

В пресс-службе уточнили, что схожесть отмечается в композиционном построении элементов, цветовом решении ключевых элементов упаковки. Также речь идет об «оригинальных изобразительных элементах, имитирующих ряд товарных знаков».

Viola выпускает йогурты в таком дизайне с 2019 года, а внешний вид товара «Фермерское подворье» было обновлено недавно, говорят в компании.

Ранее сеть Kari подала в суд на Федеральную антимонопольную службу с намерением оспорить отказ в заведении дела о нарушении антимонопольного законодательства компанией, владеющей другой сетью Zenden.

Отмечается, что Zenden в своей рекламе использовал слово kari, чем, по мнению конкурента, вводил пользователей в заблуждение. 

Фото на обложке: WESTOCK PRODUCTIONS / Shutterstock

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