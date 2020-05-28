Российская видеоплатформа Viqeo купит британскую adtech-компанию Suggestv

Российская видеоплатформа Viqeo со штаб-квартирой в Нью-Йорке анонсировала покупку adtech-компании Suggestv , специализирующейся на машинном обучении. Об этом говорится в сообщении Viqeo.

Viqeo интегрирует рекомендательную технологию Suggestv в свои продукты. Сделка позволит российскому стартапу предложить полный спектр видеотехнологий для цифровых СМИ, включая создание, дистрибуцию и монетизацию видеоконтента.

Кроме того, Viqeo рассчитывает усилить свое присутствие на европейском рынке.

Сумма сделки не раскрывается.

Видеоплатформой Viqeo, по собственным данным компании, пользуются Mail.ru, «Лайфхакер», Meduza, Hearst Shkulev Digital, Independent Media и другие. В Испании ее используют топ-3 издания о видеоиграх: Vandal, HobbyConsolas, 3djuegos.

После приобретения Suggestv пользователи Viqeo смогут не только редактировать, хранить, раздавать и демонстрировать видео на сайтах, но и использовать контекстуальные видеорекоммендации для увеличения вовлеченности пользователей, а также монетизировать контент с помощью видеорекламы.

За развитие направления видеорекомендаций внутри Viqeo и за продвижение платформы на рынках Великобритании будет отвечать СЕО Suggestv Джеймс Прингл (James Pringle).