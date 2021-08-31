Акции Virgin Galactic начали расти в цене после прогноза аналитика Jefferies

После прогноза аналитика инвестиционного банка Jefferies о том, что Virgin Galactic Ричарда Брэнсона выйдет на выручку в $1,7 млрд в год к течение 10 лет, акции компании по космическому туризму начали стремительно расти. В течение одной торговой сессии они прибавляли 9%.

По данным на 31.08 18.55 мск акции Virgin Galactic на Нью-Йоркской бирже торгуются на уровне $27 за бумагу, показав рост на 8,5% за день. В течение суток акции компании превышали отметку в $27,2 за одну.

Одним из факторов роста стал прогноз, который дал Грег Конрад, один из аналитиков американского инвестиционного банка Jefferies. Он посчитал, что к 2030 году Virgin Galactic выйдет на показатель 660 полетов в год, что обеспечит ей годовую выручку примерно в $1,7 млрд. На этом основании Конрад назвал целевой цену одной акции компании в $33.

Кроме того, инвесторы активизировались на ожиданиях следующего полета Virgin Galactic, который по плану должен состояться в сентябре. Ожидается, что в нем примут участие военные Италии.

Ранее компания Ричарда Брэнсона начала продавать билеты на суборбитальные полеты. Самый дешевый обойдется в $450 тыс. Сам Брэнсон в августе этого года продал акции Virgin Galactic на $300 млн, сократив свою долю в собственной компании до 18%.

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Фото: Shutterstock.com