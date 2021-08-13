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Миллиардер Ричард Брэнсон продал 20% своей доли в Virgin Galactic за $300 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Миллиардер Ричард Брэнсон продал 4% доли в основанной им Virgin Galactic за $300 млн. Он все равно остался крупнейшим акционером компании по космическому туризму с долей 18%. Вырученные от продажи средства Брэнсон направит на развитие своего бизнеса в других отраслях.

Миллиардер Ричард Брэнсон продал 20% своей доли в Virgin Galactic за $300 млн

О продаже Брэнсоном доли в Virgin Galactic свидетельствуют документы, поданные в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Основатель компании по космическому туризму Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон ранее владел 22% акций компании. Продал 4% из них, что в количественном выражении составляет примерно 10,5 млн бумаг, за $300 млн, но все равно остался крупнейшим акционером компании с долей в 18%.

Вырученные от продажи средства Брэнсон направит на развитие своего бизнеса в других отраслях, в частности, туризма, пострадавшего из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Virgin Group. 

Брэнсон уже устраивал распродажу акций своей Virgin Galactic. В апреле 2021 года он продал акций на $150 млн, а в мае 2020 года – на $300 млн.

RB.ru рассказывали, что 12 июля корабль Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту совершил первый успешный суборбитальный полет. После успеха компания начала открытую продажу билетов на суборбитальные полеты. RB.ru писали, что стоить такой билет будет от $450 тысяч.

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Фото: Shutterstock.com

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