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Virgin Galactic стала продавать билеты на полеты в космос

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на космические рейсы. Цена за билет начинается от $450 тысяч за место.

Virgin Galactic стала продавать билеты на полеты в космос

Покупателям доступны три варианта полета в космос: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи, друзей, а также полный выкуп рейса, сообщила пресс-служба компании.

Следующий полет на ракетоплане Unity, по данным компании, намечен на конец сентября. Его оплатили ВВС Италии. 

Первым полет на ракетоплане от компании Virgin Galactic совершил ее основатель и британский миллиардер Ричард Брэнсон в начале июля. Тогда космоплан поднялся на высоту 86 км и вернулся на Землю.

После него в космос на ракете под названием New Shepard, которую изготовила космическая компания Blue Origin, вылетел основатель Amazon Джефф Безос. На борту Unity вместе с Брэнсоном были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи и пассажиры: инженер Колин Беннет, бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, Сырыша Бандла.

После него в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin отправился основатель Amazon Джефф Безос. Корабль поднялся на высоту около 100 км и вернулся на Землю. Весь полет продлился не более 11 минут.

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Фото: страница Virgin Galactic в Facebook



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