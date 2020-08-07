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Virgin Galactic объявила допэмиссию после получения нулевой выручки

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic получила нулевую выручку во втором квартале 2020 года. После этого компания объявила о дополнительном выпуске около 20,5 млн акций для привлечения до $529 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Virgin Galactic объявила допэмиссию после получения нулевой выручки

По данным компании, чистый убыток увеличился до $62,52 млн против убытка $44,1 млн годом ранее. В первом квартале текущего года выручка Virgin Galactic составила $238 млн.

После объявления допэмиссии цена акций корпорации упала более чем на 13% в ходе предварительных торгов. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем вдвое — до $4,72 млрд, говорится в сообщении.

Осенью 2020 года компания планирует провести первый тестовый пилотируемый полет в космос. Отмечается, что основатель компании Ричард Брэнсон полетит в космос в первом квартале 2021 года, если тестовые полеты с пилотами пройдут успешно.

По собственным данным, более 700 человек уже внесли депозит для участия в туристических полетах Virgin Galactic в рамках программы One Small Step. Ранее компания представила дизайн космического корабля для коммерческих полётов.

Первичное публичное размещение акций Virgin Galactic состоялось в 2019 году.

Фото: Steve Mann / Shutterstock

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