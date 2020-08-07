Virgin Galactic объявила допэмиссию после получения нулевой выручки

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic получила нулевую выручку во втором квартале 2020 года. После этого компания объявила о дополнительном выпуске около 20,5 млн акций для привлечения до $529 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным компании, чистый убыток увеличился до $62,52 млн против убытка $44,1 млн годом ранее. В первом квартале текущего года выручка Virgin Galactic составила $238 млн.

После объявления допэмиссии цена акций корпорации упала более чем на 13% в ходе предварительных торгов. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем вдвое — до $4,72 млрд, говорится в сообщении.

Осенью 2020 года компания планирует провести первый тестовый пилотируемый полет в космос. Отмечается, что основатель компании Ричард Брэнсон полетит в космос в первом квартале 2021 года, если тестовые полеты с пилотами пройдут успешно.

По собственным данным, более 700 человек уже внесли депозит для участия в туристических полетах Virgin Galactic в рамках программы One Small Step. Ранее компания представила дизайн космического корабля для коммерческих полётов.

Первичное публичное размещение акций Virgin Galactic состоялось в 2019 году.

Фото: Steve Mann / Shutterstock