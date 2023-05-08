Акции Virgin Galactic выросли на четверть после анонса первого коммерческого полета в космос

После открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Virgin Galactic взлетели более чем на 24%. Ранее компания назвала дату первого коммерческого полета в космос.

В начале торгов в понедельник бумаги компании Ричарда Брэнсона выросли на 24,4% — до $4,49 за штуку. К 20:55 мск рост замедлился до 11,9%, а цена опустилась до $4,04 за акцию.

Увеличение стоимости бумаг Virgin Galactic связано с недавним анонсом космической миссии Galactic 01. Компания объявила, что первый коммерческий полет состоится в конце июня 2023 года. Другие подробности пока не раскрываются, в том числе — имена первых коммерческих пассажиров.

При этом в пресс-релизе сообщается об испытательном полете Unity 25, который запланировал на конец мая. Помимо членов экипажа на борту будут находиться четыре пассажира: Джамиля Гилберт, Кристофер Хьюи, Люк Мэйс и Бет Мозес.

Бет Мозес — участница самой первой испытательной миссии Virgin Galactic. В июле 2021 года корабль Unity с полным экипажем, в составе которого находился сам Ричард Брэнсон, совершил суборбитальный полет и успешно вернулся на землю.

Ранее Virgin Galactic неоднократно переносила старт первых коммерческих полетов в космос. Когда в конце 2021 года компания объявила, что запуск переносится на конец 2022-го, акции предприятия за сутки рухнули на 15%.

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