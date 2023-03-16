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Virgin Orbit Ричарда Брэнсона практически полностью приостановила работу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона отправила в бессрочный отпуск почти всех сотрудников и минимум на неделю практически полностью приостановила «операционную деятельность». Об этом CNBC сообщили источники со ссылкой на корпоративное собрание.

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона практически полностью приостановила работу

Работать продолжит только небольшая группа людей, сколько человек и на каких должностях не сообщается. Оставшиеся работники с 16 марта уйдут в простой за свой счет, компания может засчитать эти дни за оплачиваемые отпускные, если сотрудники их еще не потратили.

Топ-менеджеры компании обещали вернуться с новостями 22-23 марта, зарплату выдадут 24 марта. Глава Virgin Orbit Дэн Харт объяснил сотрудникам, что во время паузы компания доработает план по привлечению инвестиций, сказали Reuters источники.

На фоне таких сообщений акции Virgin Orbit упали в моменте на 52% — до $0,49 за штуку.

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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