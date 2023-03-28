Акции Virgin Orbit обвалились до исторического минимума из-за проблем с финансированием

Акции американской Virgin Orbit, которую основал миллиардер Ричард Брэнсон, обвалились за день на 26% и достигли исторического минимума. Компания испытывает серьезные трудности с финансированием, из-за чего была вынуждена отправить почти всех сотрудников в отпуск.

Котировки американской компании Virgin Orbit, специализирующейся на запуске спутников на околоземную орбиту, снизились на 26% за одну торговую сессию. По данным на 18:30 мск, акции компании на бирже Nasdaq торгуются по $0,38 за штуку, что является историческим минимумом.

Рыночная капитализация компании также упала до минимума – по актуальным на момент публикации данным она составляет $132,2 млн. С момент выхода на биржу в мае 2021 года акции Virgin Orbit подешевели на 95,7%.

Акции Virgin Orbit начали стремительно падать после заявления компании о том, что она продлевает незапланированный отпуск для почти всех сотрудников, в который отправила их в середине марта. На такие меры компания пошла из-за того, что испытывает серьезные проблемы с финансированием.

Virgin Orbit занимается запуском спутников на околоземную орбиту в коммерческих целях. Первый запуск компании в январе 2023 года завершился неудачей, после чего акции Virgin Orbit обвалились на 30%.

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