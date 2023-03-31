Virgin Orbit Ричарда Брэнсона уволит почти всех сотрудников из-за недостатка финансирования

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аудиозапись выступления гендиректора Virgin Orbit Дэна Харта на общем собрании компании 30 марта.

Американская аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона не смогла найти финансирование для своего бизнеса — она прекратит операции «в обозримом будущем» и уволит почти всех сотрудников.

На фоне новостей акции компании потеряли более чем 41%, упав в цене до $0,19 в нерабочее время. Предыдущее закрытие торгов состоялось на уровне $0,34 (минус 16%).

Харт обратился к сотрудникам со словами о том, что у компании «нет выбора, кроме как осуществить немедленные, драматические и чрезвычайно болезненные изменения». Глава Virgin Orbit сообщил, что увольнения затронут все команды и отделы, останутся только 100 человек.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, увольнения в Virgin Orbit затронут 675 позиций, или примерно 85% персонала.

Virgin Orbit собирается предоставить выходное пособие каждому уходящему сотруднику с выплатой наличными, расширением льгот и поддержкой в поиске новой работы на «прямой линии», созданной вместе с Virgin Galactic для найма.

Virgin Orbit выделили из Virgin Galactic Брэнсона в 2017 году, миллиардер остался ее крупнейшим акционером — владеет 75%. Вторая по величине доля в 18% принадлежит фонду национального благосостояния ОАЭ Mubadala.

Компания искала средства в течение нескольких месяцев, сам Брэнсон не желает финансировать предприятие дальше, отмечает CNBC.

Аэрокосмическая компания во второй декаде марта отправила в бессрочный отпуск почти всех сотрудников и минимум на неделю практически полностью приостановила «операционную деятельность». Компания сделала это на фоне проблем с финансированием.

28 марта акции Virgin Orbit обвалились на 26% и достигли исторического минимума.

Virgin Orbit занимается запуском спутников на околоземную орбиту в коммерческих целях. Первый запуск компании в январе 2023 года завершился неудачей, после чего акции Virgin Orbit обвалились на 30%.

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