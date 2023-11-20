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Средняя выручка российских продавцов на маркетплейсах выросла почти до 800 тыс. рублей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Средняя выручка российских продавцов на маркетплейсах выросла почти на 40% и составила 761,9 тыс. рублей. Больше всего селлеров проживает в Калмыкии (34%), Ненецком АО (20,7%) и Мордовии (20,5%).

Средняя выручка российских продавцов на маркетплейсах выросла почти до 800 тыс. рублей

По данным «Infoline-аналитики», общий оборот продавцов на Ozon за первые шесть месяцев составил 549 млрд рублей, на Wildberries – 940 млрд рублей, на «Яндекс Маркете» – 131 млрд рублей, передают «Ведомости».

Количество активных продавцов, совершивших хотя бы одну сделку за последний год, на Ozon увеличилось до 550 тыс., на Wildberries – до 1,1 млн, на «Маркете» – до 114,7 тыс., подсчитали в «Infoline-аналитике».

В 2022 году объем рынка e-commerce составил 5,7 трлн рублей, в этом году он вырастет более чем на 45% и подойдет близко к отметке 8,5 трлн рублей.

Ранее маркетплейсы подвели итоги распродажи «11.11». За три дня оборот Ozon превысил 30 млрд рублей, «Яндекс Маркет» отчитался о кратном росте оборота в большинстве категорий. Самыми популярным «распродажными» категориями стали «товары для дома», «бытовая техника» и «электроника».

Фото на обложке: Unsplash

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