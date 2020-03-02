В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на IPO российских компаний

Несколько российских компаний могут отложить IPO из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк занимается организацией выхода этих компаний на биржу, сообщает РИА Новости.

«С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса», — заявил Попов.

По его словам, речь идет о выходе компаний на Московскую биржу. При этом клиенты Сбербанка рассматривают IPO и на американской бирже NASDAQ. Размеры сделок по размещению варьируются от от $250 до $500 млн, отметил Попов.

Попов не стал уточнять, о каких российских компаниях идет речь. Ранее о планах провести IPO в Москве и Нью-Йорке говорил основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. Также о намерении выйти на биржу сообщали и в «Яндекс.Такси». Обе компании не называли точные сроки размещения.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта вирус затронул 58 стран мира, более 87 тысяч человек заболели. В Китае скончались 2873 больных, в остальных странах — 104 человека.

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