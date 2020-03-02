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В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на IPO российских компаний

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Несколько российских компаний могут отложить IPO из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк занимается организацией выхода этих компаний на биржу, сообщает РИА Новости.

В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на IPO российских компаний

«С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса», — заявил Попов.

По его словам, речь идет о выходе компаний на Московскую биржу. При этом клиенты Сбербанка рассматривают IPO и на американской бирже NASDAQ. Размеры сделок по размещению варьируются от от $250 до $500 млн, отметил Попов.

Попов не стал уточнять, о каких российских компаниях идет речь. Ранее о планах провести IPO в Москве и Нью-Йорке говорил основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. Также о намерении выйти на биржу сообщали и в «Яндекс.Такси». Обе компании не называли точные сроки размещения.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта вирус затронул 58 стран мира, более 87 тысяч человек заболели. В Китае скончались 2873 больных, в остальных странах — 104 человека.

Фото: Starikov Pavel / Shutterstock

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18 марта 2020

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