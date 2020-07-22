Visa запустила сервис для малого и среднего бизнеса по созданию программ лояльности

Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), который позволит торговым точкам малого и среднего бизнеса создавать программы лояльности для клиентов и адаптировать их под свой бизнес. Об этом говорится в сообщении компании.

Предприниматели смогут выбрать одну из уже готовых предложенных программ и настроить ее под свои нужды, таким образом сэкономив время и деньги.

Первым банком-эквайером, который начал сотрудничать с сервисом в России, стал «Русский Стандарт», подключивший к VCES POS-терминалы сети кафе «Хлеб насущный».

Бизнес сам определяет критерии для своей программы лояльности и загружает условия предоставления скидок и бонусов в интерфейс сервиса. После этого бонусная программа готова к работе.

Во время оплаты клиентом товара или услуги картой или токеном Visa платежный терминал связывается с сервисом, определяет уровень и статус участника в программе лояльности и пересчитывает стоимость покупки с учетом скидок. Информацию о скидке покупатель видит на чеке и в уведомлении о списании средств на смартфоне.

В сообщении Visa отмечается, что создание собственной программы лояльности — зачастую сложная задача для предпринимателей: у большинства небольших торговых точек не хватает времени и других ресурсов. Поэтому компания создала готовый сервис.

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