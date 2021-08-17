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Visa выступила против решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Платежная система Visa обеспокоена решением российского онлайн-ритейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров своими картами. В настоящее время компания совместно с ритейлером изучает вопрос.

Visa выступила против решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами

«Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», — заявили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

В Visa подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность выбирать удобный для них способ оплаты. 

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — добавили в Visa.

В свою очередь Wildberries объяснил, что компания не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а просто сделала тарифы прозрачными для покупателей. В компании отметили, что комиссии международных платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто.

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. 16 августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться», — сообщили в Wildberries.

Теперь клиенты Wildberries видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках, отметил ритейлер.

Ранее Wildberries сообщил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций. 

Теперь покупателю сообщается, сколько ему придется доплатить в рублях при оплате иностранными платежными системами, и предлагается оплатить покупку без комиссии с помощью российского сервиса — карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay

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Фото: Unsplash

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