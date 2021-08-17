Visa выступила против решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами

Платежная система Visa обеспокоена решением российского онлайн-ритейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров своими картами. В настоящее время компания совместно с ритейлером изучает вопрос.

«Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», — заявили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

В Visa подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность выбирать удобный для них способ оплаты.

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — добавили в Visa.

В свою очередь Wildberries объяснил, что компания не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а просто сделала тарифы прозрачными для покупателей. В компании отметили, что комиссии международных платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто.

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. 16 августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться», — сообщили в Wildberries.

Теперь клиенты Wildberries видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках, отметил ритейлер.

Ранее Wildberries сообщил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций.

Теперь покупателю сообщается, сколько ему придется доплатить в рублях при оплате иностранными платежными системами, и предлагается оплатить покупку без комиссии с помощью российского сервиса — карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay

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Фото: Unsplash