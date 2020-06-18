Visa и «Яндекс.Касса» запустили маркетплейс с товарами и услугами от малого бизнеса

Visa и «Яндекс.Касса» совместно создали маркетплейс , в котором небольшие компании могут размещать товары и услуги, а также предлагать скидки для покупателей. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Кассы».

Таким образом компании решили помочь малому бизнесу справиться с последствиями режима самоизоляции. Партнеры рассчитывают, что с помощью их маркетплейса бизнес сможет продвигать товары и услуги в интернете, привлекать больше клиентов и лучше адаптироваться к изменившимся обстоятельствам.

Сейчас в маркетплейсе свои предложения разместили больше 1600 компаний. Все они распределены по категориям — товары для дома и сада, здоровье и красота, образование и саморазвитие и другие.

Чтобы привлечь в маркетплейс пользователей, Visa и «Яндекс.Касса» будут продвигать его в интернете с помощью контекстной рекламы, видеороликов и другими способами.

Площадка рассчитана как на онлайн-, так и на офлайн-бизнес. Разместить предложение в маркетплейсе может любая российская компания, которая подключена к «Яндекс.Кассе» и оборот которой не превышает 2 млн рублей в месяц. Заявку можно оставить по ссылке.

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