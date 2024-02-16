VisionLabs разработала технологию распознавания злокачественных образований почек на снимках КТ

Разработчик систем распознавания лиц VisionLabs, с 2022 года подконтрольный МТС, запустил новое направление в рамках продуктовой стратегии по расширению портфеля технологий — компания займется разработкой ИИ-решений для медицины. Об этом сообщается в пресс-релизе VisionLabs.

Первой технологией компании в медицинской сфере стало распознавание злокачественных образований почек на снимках компьютерной томографии (КТ).

Решение основано на предобученных нейронных сетях, которые автоматически находят и локализуют на изображении объемные участки, которые отличаются по плотности от окружающих тканей почки. В компании отмечают, что это позволит увеличить скорость первичной обработки снимков и оптимизировать работу врача.

Принцип работы технологии VisionLabs

Технология работает со снимками КТ брюшной области, сделанными без контрастного усиления. Система принимает на вход зашифрованный файл в формате DICOM и извлекает из него медицинский снимок. После этого изображение сегментируется по группам пикселей и детектирует из них злокачественные образования.

В заключение решение выдает ответ в необходимом для обработки внешней системы формате, где обозначены наличие патологии, ее расположение, размер, плотность и классификация. Обработка изображения и формирования по нему отчета в среднем занимает порядка 2-3 минут.

Система не ставит диагнозы самостоятельно.

VisionLabs планирует масштабировать использование сервиса, а также создать новые с распознаванием патологий печени и надпочечников, а также аневризмы аорты и мочекаменной болезни.

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