VK нарастила выручку в первом полугодии на 36% — до 57,3 млрд рублей

Выручка VK в первом полугодии 2023 года выросла на 36% по сравнению с первым полугодием 2022 года и составила 57,3 млрд рублей, сообщается в отчете компании по МСФО.

Основной источник роста обеспечила выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% год к году, составив 35,1 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA по итогам января-июня 2023 года составила 3,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 6,8%.

рентабельность по EBITDA — 6,8%. Совокупный убыток по итогам первого полугодия 2023 года сократился на 44,7 млрд рублей — с 53,5 млрд рублей в первом полугодии 2022 года и составил 8,8 млрд рублей. Такой показатель объясняется реструктуризацией и оптимизацией активов группы.

По данным компании, на конец июня текущего года пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории рунета. По итогам второго квартала 2023 года средняя дневная аудитория (DAU) сервисов компании увеличилась на 16% по сравнению со вторым кварталом 2022 года и достигла 76 млн пользователей.



В первом полугодии выручка ключевого для VK сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» (основные проекты: «ВКонтакте», ОК, «Дзен», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео», «VK Мессенджер») выросла на 40% — до 45 млрд рублей. Рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде составила 20%. Основными драйверами роста выручки сегмента стали:

Рост крупнейшего актива VK — социальной сети «ВКонтакте». Во втором квартале 2023 года средняя месячная аудитория (MAU) соцсети в России выросла на 12%, составив 84,6 млн пользователей. Средняя дневная аудитория (DAU) стала больше на 10% и составила 54,2 млн пользователей. Рост аудитории и ее вовлеченности позволил «ВКонтакте» нарастить выручку на 27% в первом полугодии.

Во втором квартале 2023 года средняя месячная аудитория (MAU) соцсети в России выросла на 12%, составив 84,6 млн пользователей. Средняя дневная аудитория (DAU) стала больше на 10% и составила 54,2 млн пользователей. Рост аудитории и ее вовлеченности позволил «ВКонтакте» нарастить выручку на 27% в первом полугодии. Приобретение платформы «Дзен» в сентябре 2022 года. Дневная аудитория сервиса во втором квартале 2023 года насчитывала 32 млн пользователей.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, «Сферум», «Учи.ру») в первом полугодим увеличилась на 28% — до 7 млрд рулей. Это произошло за счет роста спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников «Учи.ру». В первом полугодии 2023 года сегмент оказался на безубыточном уровне по EBITDA.

Выручка VK Tech (VK Cloud, VK WorkSpace) в первом полугодии 2023 года увеличилась на 64%, составив 3 млрд рублей. На показатель повлияли решения VK WorkSpace, выручка которых увеличилась на 218% год к году во втором квартале и на 153% год к году в первом полугодии, и облачные сервисы платформы VK Cloud, выручка которых приросла на 54% год к году во втором квартале и на 72% год к году в первом полугодии.

Выручка сегмента «Новые бизнес-направления» (VK Play, RuStore, VK Pay, «Юла», «Маруся», «VK Капсула», Movika) составила 2,5 млрд рублей за первое полугодие 2023 года, снизившись на 3,4%. Убыток по скорректированной EBITDA составил 3,3 млрд рублей.

Фото на обложке: VK