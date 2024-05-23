VK в первом квартале нарастила выручку на четверть — почти до 34 млрд рублей

VK в первом квартале 2024 года нарастила выручку на 24% год к году — до 33,8 млрд рублей, сообщила компания. Основной источник роста — выручка от онлайн-рекламы, рост которой составил 21% по сравнению с январем-мартом 2023 года (до 19,8 млрд рублей).

Средняя дневная аудитория сервисов VK в рассматриваемый период составила 78 млн пользователей. Показатель time spent составляет в среднем 4,5 млрд минут в день.

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 21,9%, достигнув 22,1 млрд рублей. Основной драйвер роста выручки сегмента — рост сосети «ВКонтакте».

Средняя дневная аудитория « ВКонтакте » в России выросла на 9%, до 57,3 млн пользователей. Средняя месячная аудитория в России — на 9%, до 89 млн.

в России выросла на 9%, до 57,3 млн пользователей. Средняя месячная аудитория в России — на 9%, до 89 млн. Показатель средней месячной аудитории « Одноклассников » (ОК) в России в первом квартале достиг 35 млн пользователей. Число авторских групп увеличилось на 18%, превысив 100 тыс.

в России в первом квартале достиг 35 млн пользователей. Число авторских групп увеличилось на 18%, превысив 100 тыс. Средняя дневная аудитория « Дзена » в России в первом квартале 2024 года достигла 31,8 млн пользователей.

в России в первом квартале 2024 года достигла 31,8 млн пользователей. Среднесуточное количество просмотров « VK Видео » достигло 2,5 миллиардов, что на 21% выше, чем в первом квартале 2023 года. Ежедневные просмотры « VK Клипов » возросли на 77% — до 1,7 млрд. Средняя месячная аудитория « VK Музыки » в мире составила 42 млн человек. Рост базы подписчиков на конец первого квартала 2024 года достиг 49%.

достигло 2,5 миллиардов, что на 21% выше, чем в первом квартале 2023 года. Ежедневные просмотры « возросли на 77% — до 1,7 млрд. Средняя месячная аудитория « в мире составила 42 млн человек. Рост базы подписчиков на конец первого квартала 2024 года достиг 49%. Средняя месячная аудитория «VK Знакомств» в мире в первом квартале 2024 года достигла 3,1 млн пользователей, что на треть (32%) больше, чем в январе-марте 2023 года. Средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений «VK Мессенджера» в России увеличилась на 14% год к году, до 72,9 млн пользователей.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» в первом квартале 2024 года увеличилась на 36,3%, составив 4,7 млрд рублей. Рост произошел за счет «устойчивого спроса на курсы Skillbox Holding Limited и Учи.ру, а также консолидации Учи.ру и Тетрики».

Сегмент «Технологии для бизнеса» в первом квартале 2024 года показал рост выручки на 55,2%, она составила 1,8 млрд рублей. Ключевой драйвер роста —облачные сервисы платформы VK Cloud (рост на 60% год к году) и коммуникационные решения VK Workspace с ростом выручки в 3,3 раза.

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 11,5%, составив 5,4 млрд рублей. На это повлиял рост на 28% выручки «Почты Mail.ru» и «Облака Mail.ru» и эффект от приобретения платформы Yclients в декабре 2023 года. В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore и умные устройства.

Фото на обложке: VK