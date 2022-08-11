VK нарастила выручку от рекламы на 28% во втором квартале

Основным драйвером роста выручки холдинга VK во втором квартале 2022 года стала онлайн-реклама. Компания нарастила доход от рекламы на 28% год к году, он составил 14,3 млрд рублей, сообщается в отчете VK по МСФО.
Общая выручка компании увеличилась на 11%, составив 32,8 млрд рублей. Совокупная скорректированная выручка подросла на 4% год к году и достигла 31,1 млрд рублей.
Чистая прибыль составила 3,6 млрд рублей. Скорректированный чистый убыток VK составил 3,4 млрд рублей, это объясняется эффектом курсовых разниц. Скорректированная EBITDA VK упала на 37% год к году — до 4,2 млрд рублей. Сокращение EBITDA компания объясняет повышением расходов на персонал и маркетинг.
«С учетом повышенного уровня макро и геополитической неопределенности компания пока воздерживается от прогнозов», — говорится в сообщении холдинга.
Выручка VK по сегментам
«Социальные сети и коммуникационные сервисы»: рост на 23% год к году — до 17,4 млрд рублей. Скорректированная выручка: рост на 22% — до 17,2 млрд рублей. «ВКонтакте» обеспечивает основной приток выручки.
Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» выросла на 5,5%, достигнув 75,7 млн пользователей, средняя дневная аудитория выросла на 4,5% — до 49,1 млн пользователей. «VK Видео» во втором квартале достиг 2,35 млрд просмотров в день.
Число новых регистраций пользователей ОК выросло на 35% год к году. Средняя месячная активная аудитория ОК в России во втором квартале составила 37 млн человек.
«Игры»: выручка сократилась на 5%, составив 10,4 млрд рублей. Скорректированная выручка сократилась на 17%, до 9,2 млрд рублей.
«Образование»: выручка выросла на 30% — до 2,6 млрд рублей. Скорректированная выручка выросла на 4% год к году — до 2,3 млрд рублей.
«Новые инициативы»: скорректированная выручка сократилась на 9%, составив 2,5 млрд рублей из-за переноса учета рекомендательных систем из этого сегмента в «Социальные сети и коммуникационные сервисы». В рамках этого сегмента были запущены VK Play, RuStore, «VK Мессенджер» и отдельные приложения VK Звонков и VK Клипов. Выручка B2B-проектов этого сегмента превысила 1 млрд рублей, что на 43% выше аналогичного периода прошлого года.
Фото на обложке: VK
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