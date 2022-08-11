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VK нарастила выручку от рекламы на 28% во втором квартале

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основным драйвером роста выручки холдинга VK во втором квартале 2022 года стала онлайн-реклама. Компания нарастила доход от рекламы на 28% год к году, он составил 14,3 млрд рублей, сообщается в отчете VK по МСФО.

VK нарастила выручку от рекламы на 28% во втором квартале

Общая выручка компании увеличилась на 11%, составив 32,8 млрд рублей. Совокупная скорректированная выручка подросла на 4% год к году и достигла 31,1 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 3,6 млрд рублей. Скорректированный чистый убыток VK составил 3,4 млрд рублей, это объясняется эффектом курсовых разниц. Скорректированная EBITDA VK упала на 37% год к году — до 4,2 млрд рублей. Сокращение EBITDA компания объясняет повышением расходов на персонал и маркетинг.

«С учетом повышенного уровня макро и геополитической неопределенности компания пока воздерживается от прогнозов», — говорится в сообщении холдинга.

Выручка VK по сегментам

«Социальные сети и коммуникационные сервисы»: рост на 23% год к году — до 17,4 млрд рублей. Скорректированная выручка: рост на 22% — до 17,2 млрд рублей. «ВКонтакте» обеспечивает основной приток выручки.

Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» выросла на 5,5%, достигнув 75,7 млн пользователей, средняя дневная аудитория выросла на 4,5% — до 49,1 млн пользователей. «VK Видео» во втором квартале достиг 2,35 млрд просмотров в день. 

Число новых регистраций пользователей ОК выросло на 35% год к году. Средняя месячная активная аудитория ОК в России во втором квартале составила 37 млн человек. 

«Игры»: выручка сократилась на 5%, составив 10,4 млрд рублей. Скорректированная выручка сократилась на 17%, до 9,2 млрд рублей.

«Образование»: выручка выросла на 30% — до 2,6 млрд рублей. Скорректированная выручка выросла на 4% год к году — до 2,3 млрд рублей.

«Новые инициативы»: скорректированная выручка сократилась на 9%, составив 2,5 млрд рублей из-за переноса учета рекомендательных систем из этого сегмента в «Социальные сети и коммуникационные сервисы». В рамках этого сегмента были запущены VK Play, RuStore, «VK Мессенджер» и отдельные приложения VK Звонков и VK Клипов. Выручка B2B-проектов этого сегмента превысила 1 млрд рублей, что на 43% выше аналогичного периода прошлого года.

Фото на обложке: VK

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