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VK нарастила выручку до 24 млрд рублей в 3 квартале за счет продаж онлайн-рекламы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совокупная выручка VK выросла на 21% в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете компании по МСФО.

VK нарастила выручку до 24 млрд рублей в 3 квартале за счет продаж онлайн-рекламы

Рост выручки был обусловлен ростом продаж онлайн-рекламы на 29% год к году. Этот показатель достиг 14,4 млрд рублей. 

Скорректированный показатель EBITDA компании увеличился на 16% год к году, составив 9,8 млрд рублей. Рост произошел за счет увеличения рентабельности в сегментах «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и «Образование» на 3 и на 34 процентных пункта год к году соответственно.

Чистая прибыль компании составила 41,2 млрд рублей против 2,3 млрд рублей чистого убытка годом ранее. 

VK, как сообщается, продолжит фокусироваться на контентных сервисах и развитии бизнеса на базе фундаментальных продуктов компании: социальных сетях, коммуникационных, развлекательных и образовательных платформ.

  • Выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» в третьем квартале 2022 года увеличилась на 24% — до 18,5 млрд рублей. Основные статьи дохода — реклама и пользовательские платежи. При этом главным источником выручки остается «ВКонтакте» (средняя месячная аудитория соцсети выросла на 6,9% — до 76,9 миллионов пользователей, средняя дневная — на 7,1%, до 49,4 млн).
  • Выручка сегмента «Образование» выросла на 20,3%, достигнув до 2,6 млрд рублей. 
  • Выручка сегмента «Новые инициативы» увеличилась на 7% — до 3,1 млрд рублей в третьем квартале. B2B-сервисы (включая облачные сервисы), VK Play, «VK Клипы» стали основными драйверами роста сегмента. 
VK также отчиталась о реструктуризации конвертируемых облигаций. На дату публикации отчета компания выкупила около 55% от всего выпуска с номинальной стоимостью около $220 млн. Компания продолжит поиск возможностей «для дальнейшей реструктуризации облигаций, находящихся в обращении».

Фото на обложке: VK

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