VK нарастила выручку за девять месяцев 2023 года на 37% за счет роста доходов от онлайн-рекламы

Выручка VK за третий квартал 2023 года выросла на 37% по сравнению с третьим кварталом 2022 года и составила 33 млрд рублей, отчиталась компания. Рост этого показателя за девять месяцев года составил также 37%, достигнув 90,3 млрд рублей.

Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 47% по сравнению с девятью месяцами 2022 года — до 55,4 млрд рублей.

Доходы от онлайн-рекламы малого и среднего бизнеса увеличились на 46%, также компания наблюдает восстановление сегмента крупных рекламодателей.

На конец сентября 2023 года пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории рунета.

За девять месяцев текущего года средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK увеличилась на 16% год к году и достигла 76 млн пользователей. За январь-сентябрь пользователи провели на 8% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка VK по сегментам:

«Социальные сети и контентные сервисы» выросли на 39% за девять месцев, достигнув 71,3 млрд рублей. Основные драйверы роста выручки — рост соцсети «ВКонтакте» и приобретение платформы «Дзен» в сентябре 2022 года. «ВКонтакте» показала рост выручки на 22% за девять месяцев 2023 года.

За третий квартал средняя месячная аудитория (MAU) « ВКонтакте» в России выросла на 10% — до 85 млн пользователей, средняя дневная аудитория — на 9%, до 53,9 млн пользователей.

в России выросла на 10% — до 85 млн пользователей, средняя дневная аудитория — на 9%, до 53,9 млн пользователей. MAU «Одноклассников» (ОК) в России в третьем квартале остался на прежнем уровне — 35,5 млн пользователей. Число просмотров оригинальных шоу, которые ОК выпустила с начала года, превысило 500 млн.

в России в третьем квартале остался на прежнем уровне — 35,5 млн пользователей. Число просмотров оригинальных шоу, которые ОК выпустила с начала года, превысило 500 млн. DAU «Дзена» в третьем квартале 31 млн пользователей.

в третьем квартале 31 млн пользователей. MAU Почты Mail.ru составил 49,5 млн, а DAU — 16,5 млн. За третий квартал выручка почтового сервиса увеличилась на 30%, составив 1,1 млрд рублей за счет запуска новых рекламных форматов.

составил 49,5 млн, а DAU — 16,5 млн. За третий квартал выручка почтового сервиса увеличилась на 30%, составив 1,1 млрд рублей за счет запуска новых рекламных форматов. Среднесуточное число просмотров « VK Видео» (без учета «VK Клипы») в третьем квартале 2023 года достигло 1,8 млрд.

(без учета «VK Клипы») в третьем квартале 2023 года достигло 1,8 млрд. Ежедневные просмотры « VK Клипов» за третий квартал выросли на 32% — до 949 млн. Количество опубликованных клипов выросло на 78%, число создателей контента — на 74%.

за третий квартал выросли на 32% — до 949 млн. Количество опубликованных клипов выросло на 78%, число создателей контента — на 74%. Средняя месячная аудитория « VK Музыки» в мире составила 43 млн человек. В России — 39 млн пользователей. Рост базы подписчиков на конец сентября составил 58% год к году.

в мире составила 43 млн человек. В России — 39 млн пользователей. Рост базы подписчиков на конец сентября составил 58% год к году. Средняя месячная аудитория »VK Знакомств» достигла 2,9 млн человек — на 51% больше, чем по итогам третьего квартала 2022 года, а выручка за аналогичный период выросла в четыре раза.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» за девять месяцев 2023 года выросла на 38% и достигла 11,1 млрд рублей за счет роста спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников «Учи.ру».

Сегмент «Технологии для бизнеса» показал рост выручки на 63% — до 4,8 миллиардов рублей по итогам девяти месяцев. Ключевые драйверы роста — коммуникационные сервисы VK WorkSpace, выручка которых за девять месяцев увеличилась в 2,5 раза, и облачные сервисы платформы VK Cloud (тут рост выручки составил 58%).

Сегмент «Новые бизнес-направления» (игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии) «находится в активной инвестиционной фазе», отмечается в отчете.

На конец сентября в VK Play было зарегистрировано 33,7 млн аккаунтов, MAU достигла 13,6 млн пользователей. Средняя месячная аудитория RuStore составила 12,1 млн пользователей, MAU составила 16 млн пользователей. За девять месяцев 2023 года VK смогла продать вдвое больше умных устройств конечным пользователям, чем за аналогичный период 2022 года.

Фото на обложке: VK