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VK предоставила разработчикам бесплатный доступ к платформе для A/B-экспериментов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

VK открыла для всех разработчиков собственную платформу для проведения A/B-экспериментов, сообщила компания. Пользователи смогут анализировать новые функции в мобильных приложениях на iOS и Android и веб-сайтах.

VK предоставила разработчикам бесплатный доступ к платформе для A/B-экспериментов

Сервис позволяет проанализировать поведение пользователей: отследить частоту запуска, количество совершенных покупок, проведенное время или запуск ключевых функций.

«Сервис дает возможность получать объективные данные и ускоряет проведение A/B-тестов на порядок — с дней до часов и выдерживает нагрузку в сотни экспериментов и тысячи метрик ежедневно. Сервис актуален для разработчиков банковских приложений, интернет-магазинов и маркетплейсов, сервисов доставки, мобильных игр и других», — говорится в пресс-релизе VK.

Разработчики могут воспользоваться платформой бесплатно через Remote Config в Консоли RuStore, где зарегистрировано более 10 тыс. паблишеров из России и других стран.

При запуске обновлений в приложениях сервис таргетирует их на определенную аудитории и отслеживает результат. Также платформа сохраняет результаты экспериментов за 10+ лет. При этом доступа к личным и персональным данным пользователей или их устройствам у сервиса нет.

Сама VK использует платформу в «Почте Mail.ru», «Облаке», «Календаре», RuStore и других проектах.

Фото на обложке: VK

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