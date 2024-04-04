Рекламная сеть VK начала работать с самозанятыми

Рекламная сеть VK открыла доступ для заработка владельцам сайтов и приложений в статусе самозанятых. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Самозанятые граждане теперь смогут автоматически показывать рекламу на своих ресурсах и зарабатывать на ее просмотрах. Вознаграждение за показы начисляется в российских рублях.
Партнеры смогут получать деньги через VK Pay на карты российских банков без комиссии и автоматически декларировать доход в ФНС РФ (система сам формирует чеки и направляет информацию о доходах).
Подключиться к рекламной сети можно в новом партнерском кабинете.
Фото на обложке: VK
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