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«VK Реклама» начала продвигать видео и прямые трансляции авторов «ВКонтакте»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Авторы и бизнес теперь смогут продвигать видеоролики и прямые трансляции «ВКонтакте» через «VK Рекламу». Об этом говорится в сообщении VK.

«VK Реклама» начала продвигать видео и прямые трансляции авторов «ВКонтакте»

Реклама видео и прямых эфиров позволит авторам и бизнесу получить больше просмотров при меньших затратах. По подсчетам VK, стоимость просмотра видео с помощью нового способа продвижения обошлась рекламодателям в среднем на 66% дешевле.

Чтобы запустить рекламу видео и трансляций, автору или бизнесу нужно выбрать сообщество и загрузить ролики в раздел с видеозаписями. Одновременно можно продвигать до десяти видео. Также нужно зарегистрироваться в «VK Рекламе» с помощью VK ID.

Алгоритмы «VK Рекламы» проанализируют контент в сообществах и роликах и покажут объявления пользователям, которые вероятнее всего их посмотрят.

Изучать настройки кампании и следить за результатами рекламодателю не нужно: алгоритмы сами анализируют эффективность продвижения и автоматически управляют бюджетом.

Фото на обложке: VK

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