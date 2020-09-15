«ВКонтакте» запустила контекстный таргетинг для рекламных кампаний

«ВКонтакте для бизнеса» запустила новый инструмент для рекламных кампаний — теперь продвижение доступно через ключевые фразы. Об этом говорится в сообщении компании.

Система учитывает действия пользователей всех проектов Mail.ru Group и «ВКонтакте»: поиск, переход в сообщества, просмотр товаров и другие. Рекламодатель сам задает критерии целевой аудитории с помощью ключевых фраз и минус-слов.

Инструмент помогает показывать рекламу аудитории с горячим спросом — в настройках можно указать период, за который искали товар или услугу. Таким образом, таргетинг по ключевым фразам позволит показывать рекламу тем, кто вероятнее всего станет покупателем.

В рекламном кабинете собраны советы и примеры от «ВКонтакте для бизнеса». Алгоритм подсказывает дополнительные фразы с прогнозом охвата, сам предложит добавить список фраз-синонимов к уже существующим и покажет объем аудитории, которая использовала их при поиске.

Ключевые фразы можно использовать для любых форматов — рекламных записей, рекламы сайта, рекламы в историях и ТГБ (текстово-графический блок). Можно оплачивать показ рекламы за клики (CPC) или тысячи показов (CPM), а также выбрать автостратегии с любой из целей: максимум показов или кликов, вступления, заявки.

Чтобы настроить контекстный таргетинг, нужно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом строки. Для более точного охвата важно указать период поиска и минус-слова — те, которые нужно исключить.

Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте»