«ВКонтакте» опубликовала «Базу знаний» для авторов с инструментами, алгоритмами и правилами соцсети

Социальная сеть «ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов — там собраны материалы о развитии сообществ, данные о существующих инструментах создания контента и рекомендательных алгоритмах.
«ВКонтакте» рассчитывает, что начинающим авторам она поможет сориентироваться в возможностях соцсети, а опытным — находить свежую информацию о новых инструментах.
Материалы разбили на несколько блоков:
- В блоке о развитии сообщества для авторов собрана информация о том, как создать паблик и оформить его, какой тип сообщества нужно выбрать под поставленные цели и что нужно учесть перед публикацией. Также там можно познакомиться со всеми инструментами создания контента на платформе — клипами, историями, видео, статьями, репортажи и другими.
- В разделе о привлечении аудитории креаторам расскажут, как можно продвигать свое творчество с помощью рекомендательных алгоритмов и рекламных инструментов. Для отдельных категорий авторов собраны подробные советы по созданию качественного контента и его распространению.
- Третий раздел посвящен тому, как авторы «ВКонтакте могут» зарабатывать. В этом блоке собраны способы монетизации видео и аудио, партнерская программа, VK Donut, нативная реклама и другие. Также в этом разделе авторы получат информацию о том, как на платформе продавать свои товары и предлагать услуги.
По собственным данным «ВКонтакте», каждый год авторы публикуют более 6,3 млрд материалов. По состоянию на март 2023 года общее число активных авторских пабликов в соцсети увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигло 2,06 млн.
Фото на обложке: VK
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