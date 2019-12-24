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«ВКонтакте» запустила беседы в сообществах

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» запустила раздел «Беседы» в сообществах, в которых состоит меньше 100 тысяч человек. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» запустила беседы в сообществах

Администраторы могут создать до 20 чатов, в каждый из которых вступят могут вступить до двух тысяч человек. 

Обновление позволит отвечать на вопросы клиентов, организовывать встречи и договариваться о стратегии в командных играх.

На главной странице сообщества видно, сколько чатов уже создано и сколько людей в них общаются прямо сейчас. Когда пользователь присоединится к беседе, он увидит в ней последние 300 сообщений.

Ранее администраторы создавали обычные чаты и делились ссылкой на них. После нововведения они могут делать это прямо в сообществе.

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