VK открыла новый набор на бесплатное обучение Big Data

VK открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE. Программа продлится год, за это время IT-специалисты смогут освоить одну из трех специальностей — дата-аналитика, дата-инженера или разработчика инфраструктуры машинного обучения, сообщила компания.
Обучение рассчитано на специалистов с опытом работы в сфере IT от года до трех лет, программа адаптирована к требованиям рынка. Учеба начнется в сентябре.
Вместе с базовыми навыками слушателям обещают углубленные знания по выбранному направлению: наука о данных, инженерия обучения и инженерия данных. В период обучения они будут самостоятельно разрабатывать исследовательские проекты.
Обучение возможно как в очном, так и дистанционном формате.
Подать заявку можно на сайте, набор продлится до 6 августа. Чтобы попасть в MADE, нужно пройти вступительные испытания, на которых потребуются знания высшей математики (линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики) и умение программировать и применять базовые алгоритмы и структуры данных.
VK в апреле 2019 года запустила Академию продуктовых менеджеров MADE, а в сентябре того же года стартовал второй проект в вертикали — тогда комания объявила первый набор в Академию больших данных MADE.
Фото на обложке: Unsplash
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