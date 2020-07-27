Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ВКонтакте» откроет блогерский дом

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«ВКонтакте» объединит популярных авторов контента в одном доме. Жить и работать в нём будет группа блогеров-миллионников Dream Team House. Они будут снимать видео для сервиса «Клипы». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» откроет блогерский дом

«Блогерский дом — новый формат для рынка создания контента, который мы в качестве эксперимента решили задействовать в работе с авторами», — комментирует заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов.

Он добавил, что офлайн-поддержка контент-мейкеров позволит разнообразить их работы и вдохновить на необычные креативы.

Постоянно проживать на площадке «Клипов» будут Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артём Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

vk blogger house

В дальнейшем соцсеть и команда блогеров планируют устраивать в доме различные спецпроекты: челленджи, конкурсы и эксклюзивные события.

«Ребята из Dream Team House восприняли с большим энтузиазмом идею коллаборации с "ВКонтакте". Это большой спецпроект, включающий в себя как создание уникальных видео для VK, так и написание музыкального трека», — отмечает CEO Dream Team House Ярослав Андреев.

В июне «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы». Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на разные темы. По собственным данным, недавно сервис обновил рекорд вовлечённости — за сутки клипы собрали свыше 200 млн просмотров.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма