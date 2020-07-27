«ВКонтакте» откроет блогерский дом

«ВКонтакте» объединит популярных авторов контента в одном доме. Жить и работать в нём будет группа блогеров-миллионников Dream Team House. Они будут снимать видео для сервиса «Клипы». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«Блогерский дом — новый формат для рынка создания контента, который мы в качестве эксперимента решили задействовать в работе с авторами», — комментирует заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов.

Он добавил, что офлайн-поддержка контент-мейкеров позволит разнообразить их работы и вдохновить на необычные креативы.

Постоянно проживать на площадке «Клипов» будут Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артём Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

В дальнейшем соцсеть и команда блогеров планируют устраивать в доме различные спецпроекты: челленджи, конкурсы и эксклюзивные события.

«Ребята из Dream Team House восприняли с большим энтузиазмом идею коллаборации с "ВКонтакте". Это большой спецпроект, включающий в себя как создание уникальных видео для VK, так и написание музыкального трека», — отмечает CEO Dream Team House Ярослав Андреев.

В июне «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы». Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на разные темы. По собственным данным, недавно сервис обновил рекорд вовлечённости — за сутки клипы собрали свыше 200 млн просмотров.