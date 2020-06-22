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Съемка коротких видео во «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «ВКонтакте» сделала сервис «Клипы» доступным для всех пользователей. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Съемка коротких видео во «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям

«Клипы» — это короткие вертикальные видео. По словам представителей компании, сервис позволяет снимать видео на уровне, близком к профессиональному. «ВКонтакте» запустила «Клипы» в начале июня — сначала для ограниченного круга приглашенных авторов. 

Как отметили разработчики, за две недели клипы получили 1,56 млрд просмотров. Пользователи поставили коротким видео 62 млн отметок «Нравится» и оставили 700 тысяч комментариев. 

clips

Особенность сервиса — AR-спецэффекты и возможность управления съемкой с помощью жестов. Недавно «ВКонтакте» открыла вакансию тренера по жестам для нового сервиса. Среди требований к кандидатам — гибкие пальцы и готовность к популярности. 

Клипы позволяют пользователям поставить динамический виртуальный фон и отправлять зрителям сердечки. Еще в видео можно добавить трек из музыкального каталога или виртуальную маску. 

Функция съемки клипов уже появилась у части пользователей в последней версии мобильного приложения, а всем станет доступна в ближайшие дни. Позже публиковать видео в «Клипах» можно будет и от имени сообществ.

Как ранее говорили представители «ВКонтакте», соцсеть инвестирует миллиард рублей в сервис «Клипы». Бюджет пойдет на производство контента, продвижение всего раздела и создателей видео, а также на программу монетизации для авторов.

Фото: [email protected] / Фотодженика

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