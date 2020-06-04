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«ВКонтакте» запустила сервис коротких видео с возможностью управления жестами

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российская социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы» — бесконечную ленту коротких вертикальных видео. Об этом Rusbase рассказали представители соцсети. 

«ВКонтакте» запустила сервис коротких видео с возможностью управления жестами

Особенность сервиса — AR-спецэффекты и возможность управления съемкой с помощью жестов. Как отмечают разработчики, новый сервис позволяет снимать видео на уровне, близком к профессиональному. 

«Мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств. Теперь пользователи смогут создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами», — отметила руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова. 

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит рекомендательная платформа, которая учитывает интересы пользователей, их любимые форматы контента и взаимодействия с другими пользователями. 

vk_clips

В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. Сначала там появятся видео приглашенных авторов, а затем пользователи смогут добавлять свои видео. 

По данным «ВКонтакте»,  ежемесячно девять миллионов авторов публикуют в соцсети 114 миллионов историй. Все истории на платформе собирают 7,6 миллиарда просмотров от 42 миллионов зрителей.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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