В кабмине назвали, кого коснется запрет на иностранные мессенджеры

Запрет на иностранные мессенджеры, предусмотренный законопроектом по борьбе с мошенничеством, коснется исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами, сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Для личного общения сотрудники банков могут продолжать использовать любые мессенджеры»,— пояснили там.

Биометрия россиян. Также в аппарате вице-премьера назвали общее число слепков россиян в Единой биометрической системе (ЕБС). Там отметили, что оценка в 3 млн слепков некорректная, так как в это количество вошли лишь те, кто зарегистрировался в ЕБС сам. На самом деле в рамках импорта данных в систему были переданы «десятки миллионов биометрических образцов», собранных банками.

В аппарате уточнили, что законопроект не предполагает обязательное подтверждение личности по биометрии для входа в личный кабинет банка — пользователь сам решает, использовать биометрию или нет.

Законопроект по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками был внесен в Госдуму 15 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что, если документ примут, госслужбы, операторы связи и банки не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. По задумке властей, это помешает мошенникам выдавать себя за сотрудников таких учреждений.

В рамках этой инициативы в кабмине также предложили другие меры — обязательную маркировку звонков, возможность отказаться от рекламных обзвонов и создание системы с записями голосов телефонных мошенников.

Фото на обложке: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / FOTODOM