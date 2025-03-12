В кабмине назвали, кого коснется запрет на иностранные мессенджеры
Запрет на иностранные мессенджеры, предусмотренный законопроектом по борьбе с мошенничеством, коснется исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами, сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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«Для личного общения сотрудники банков могут продолжать использовать любые мессенджеры»,— пояснили там.
Биометрия россиян. Также в аппарате вице-премьера назвали общее число слепков россиян в Единой биометрической системе (ЕБС). Там отметили, что оценка в 3 млн слепков некорректная, так как в это количество вошли лишь те, кто зарегистрировался в ЕБС сам. На самом деле в рамках импорта данных в систему были переданы «десятки миллионов биометрических образцов», собранных банками.
В аппарате уточнили, что законопроект не предполагает обязательное подтверждение личности по биометрии для входа в личный кабинет банка — пользователь сам решает, использовать биометрию или нет.
- Законопроект по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками был внесен в Госдуму 15 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что, если документ примут, госслужбы, операторы связи и банки не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. По задумке властей, это помешает мошенникам выдавать себя за сотрудников таких учреждений.
- В рамках этой инициативы в кабмине также предложили другие меры — обязательную маркировку звонков, возможность отказаться от рекламных обзвонов и создание системы с записями голосов телефонных мошенников.
Фото на обложке: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / FOTODOM
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