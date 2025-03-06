Мошенники начали «арендовать» аккаунты россиян в WhatsApp

Мошенники начали предлагать россиянам сдать в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день. У тех, кто соглашается, крадут личные данные и вымогают деньги, рассказал «РИА Новостям» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, злоумышленники размещают объявления на форумах, в Telegram-каналах и на сайтах с вакансиями, в которых обещают легкий заработок. Иногда мошенники рассказывают, что аккаунт будет использоваться в рабочих целях — регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами.

Чем опасна схема? Когда жертва соглашается передать доступ к аккаунту, мошенники начинают писать знакомым владельца аккаунта с просьбой прислать деньги или предоставить личные данные. Преступники также крадут паспортные данные, которые могут содержаться в переписках, или используют голосовые сообщения, чтобы подделать голос жертвы.

По словам Бийчука, WhatsApp быстро блокирует такие аккаунты за подозрительную активность, а восстановить заблокированную учетную запись не получится.

Ранее зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов предупредил, что мошенники начали активно использовать ИИ. По его прогнозу, к середине года российские ведомства и финансовые организации столкнутся с широким распространением дипфейков, которые уже сегодня используются для создания фишинговых сайтов, подделки голоса, изображений и видео.

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