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VK выпустил бета-версию своего аналога WeChat

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
VK представил бета-версию многофункционального сервиса Max — аналога китайского приложения WeChat. Пока на платформе доступен базовый функционал: мессенджер, платежный сервис, конструктор чат-ботов и мини-приложения, рассказали Русбейс в пресс-службе VK.
VK выпустил бета-версию своего аналога WeChat
  1. Новости

Бета-версия Max доступна в магазинах приложений App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Программу также можно установить на компьютеры с Windows и MacOS.

«В Max можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографий и файлы объемом до 4 ГБ совершенно бесплатно. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков, которые работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета», — говорится на сайте платформы.

По словам представителя компании, релиз бета-версии — это «начало большой работы по созданию востребованного и удобного приложения с мессенджером, платежами и удобными сервисами». В ходе подготовки основной версии продукта разработчики будут учитывать пожелания пользователей, партнеров и экспертов, добавили в компании.

  • О том, что VK намерен запустить аналог WeChat, стало известно 25 марта. В VK тогда заявили, что предоставят компаниями возможность разрабатывать мини-приложения на базе Max Bot API, включая финансовые сервисы, каталоги товаров, меню ресторанов и чаты службы поддержки. По данным «Ведомостей», в будущем на платформе появится и государственные сервисы.
  • Операционные расходы VK в 2024 году увеличились на 25,8 млрд рублей по сравнению с 2023 годом и составили 152,6 млрд рублей. В целом чистый годовой убыток VK также вырос, составив 94,95 млрд рублей, что в 2,8 раза больше чем годом ранее.

Фото на обложке: «Вконтакте»

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