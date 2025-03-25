VK запустит аналог китайского мессенджера WeChat

По словам осведомленных источников «Ведомостей», на первом этапе платформа будет включать мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. В дальнейшем планируется интеграция государственных и других сервисов для решения повседневных задач. Если в Max интегрируют государственные сервисы, он может стать аналогом китайского WeChat, отметил собеседник газеты, близкий к VK.

Технические детали. В пресс-службе VK изданию сообщили, что компания уже установила дополнительные медиасерверы по всей стране для улучшения качества связи. По словам представителя холдинга, компании получат возможность разрабатывать мини-приложения на базе Max Bot API, включая финансовые сервисы, каталоги товаров, меню ресторанов и чаты службы поддержки. Он добавил, что интеграция Max с другими сервисами VK, такими как «ВКонтакте», «Одноклассники» или VK Teams, в среднесрочной перспективе не планируется.

Бета-версия Max будет доступна на iOS и Android, а также на десктопах и в браузере. Регистрация на первом этапе будет открыта для владельцев российских и белорусских сим-карт.

Что говорят эксперты? Объем инвестиций в проект не раскрывается. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, на первом этапе они могут составить до 1 млрд рублей. Max будет конкурировать с Telegram, экосистемами «Сбера» и, в перспективе, с «Госуслугами», полагает руководитель проектов EvApps Родион Труфанов.

Операционные расходы VK в 2024 году увеличились на 25,8 млрд рублей по сравнению с 2023 годом и составили 152,6 млрд рублей. В целом чистый годовой убыток VK также вырос, составив 94,95 млрд рублей, что в 2,8 раза больше чем годом ранее.

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