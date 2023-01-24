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VK разместила программу bug bounty на всех российских платформах по поиску уязвимостей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK разместила программу по поиску уязвимостей на платформе BugBounty.ru, которая стала третьей площадкой, с которой компания заключила партнерство.

VK разместила программу bug bounty на всех российских платформах по поиску уязвимостей

Летом VK начала сотрудничество с платформой Standoff 365 от Positive Technologies, а в ноябре — с платформой BI.ZONE Bug Bounty.

В программу VK входят 27 проектов: «ВКонтакте», «Одноклассники», почта Mail.ru, RuStore и другие сервисы. За каждую выявленную уязвимость багхантеры могут получить вознаграждения от 3 тыс. рублей до 1,8 миллиона рублей в зависимости от степени критичности угрозы. 

«В 2022 году VK приняла более 750 отчетов, общий объем выплат превысил 13 млн рублей», — рассказал вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

Как уточнили RB.RU в компании, с момента первого запуска программы 163 багхантера прислали свои отчеты. Самая большая выплата составила 1,2 млн рублей.

В ноябре VK добавила маркетплейс RuStore в свою программу bug bounty на платформе Standoff 365 Bug Bounty. За обнаруженные ошибки компания платит от 3 до 60 тыс. рублей.

Фото на обложке: mozakim / Shutterstock

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