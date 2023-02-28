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Сервис VK NFT представил механику создания коллекций для брендов и селебрити

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Запущенный в декабре 2022 года сервис VK NFT анонсировал новый функционал, который позволяет брендам, художникам и инфлюенсерам создавать коллекции с помощью команды ВКонтакте. Минтинг токенов будет проходить на стороне социальной сети на блокчейне Polygon.

Сервис VK NFT представил механику создания коллекций для брендов и селебрити

Как сообщается в пресс-релизе, теперь в VK NFT можно создавать брендированные страницы для дропов и раздавать токены пользователям социальной сети. Функционал сервиса также позволяет включать в NFT различные бонусы для пользователей: скидки, подарки, подписки, билеты и особые тарифы. Также токены могут открывать доступ в закрытое сообщество или к эксклюзивному контенту.

Как подметила CEO ВКонтакте Марина Краснова, команда VK NFT открыта и к более креативным механикам взаимодействия с партнерскими NFT — желающим опробовать новый функционал стоит обратиться на прямую в сервис для получения более подробной информации.

Цель VK NFT — сделать технологию по-настоящему массовой, приобщить к концепции Web3 и владения цифровыми активами миллионы наших пользователей. Для потенциальных партнёров VK NFT — это хорошая возможность стать первопроходцем мира Web3 и повести за собой свою аудиторию.
Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK.

Первым крупным брендом, воспользовавшимся инструментом, стал телеканал СТС, который представил собственную NFT-коллекцию с маскотом телеканала. Выпуск токенов приурочен к выходу шоу «Суперниндзя». NFT телеканала будут распределены между победителями конкурса.

Фото на обложке: VK

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