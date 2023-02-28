Сервис VK NFT представил механику создания коллекций для брендов и селебрити

Запущенный в декабре 2022 года сервис VK NFT анонсировал новый функционал, который позволяет брендам, художникам и инфлюенсерам создавать коллекции с помощью команды ВКонтакте. Минтинг токенов будет проходить на стороне социальной сети на блокчейне Polygon.
Как сообщается в пресс-релизе, теперь в VK NFT можно создавать брендированные страницы для дропов и раздавать токены пользователям социальной сети. Функционал сервиса также позволяет включать в NFT различные бонусы для пользователей: скидки, подарки, подписки, билеты и особые тарифы. Также токены могут открывать доступ в закрытое сообщество или к эксклюзивному контенту.
Как подметила CEO ВКонтакте Марина Краснова, команда VK NFT открыта и к более креативным механикам взаимодействия с партнерскими NFT — желающим опробовать новый функционал стоит обратиться на прямую в сервис для получения более подробной информации.
Цель VK NFT — сделать технологию по-настоящему массовой, приобщить к концепции Web3 и владения цифровыми активами миллионы наших пользователей. Для потенциальных партнёров VK NFT — это хорошая возможность стать первопроходцем мира Web3 и повести за собой свою аудиторию.
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28 февраля 2023
28 февраля 2023