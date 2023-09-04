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VK создала две бизнес-группы и назначила вице-президента по искусственному интеллекту

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK создала две бизнес-группы, которые объединят ключевые продукты и сервисы холдинга, а также назначила вице-президента по искусственному интеллекту (AI), контентным и рекомендательным сервисам.

VK создала две бизнес-группы и назначила вице-президента по искусственному интеллекту

Как сообщает VK, обновления позволят холдингу эффективнее использовать сквозные технологические разработки для повышения качества работы схожих по функциональности продуктов и решений.

Новые бизнес-группы VK

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер» объединили в бизнес-группу «Социальные платформы и медиаконтент». Эту группу в должности старшего вице-президента VK по медиастратегии возглавил Степан Ковальчук.

Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы теперь находятся в бизнес-группе «Экосистемные и комплексные сервисы» под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова.

Как сообщается, бизнес-группы могут расширяться, в них могут включать новые активы холдинга. Продукты и сервисы, не вошедшие в новые бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений.   

Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними.

Вице-президент по AI, контентным и рекомендательным сервисам

CEO «Дзен» Антон Фролов назначен вице-президентом AI, контентным и рекомендательным сервисам. В новом статусе Фролов будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK.

Также в зону ответственности топ-менеджера войдет развитие «Дата Офиса». Фролов продолжит в качестве CEO возглавлять «Дзен».

Фото на обложке: VK

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