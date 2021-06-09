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«ВКонтакте» перезапустила платформу для предпринимателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа «Бизнес ВКонтакте» для продвижения и развития малых и микробизнесов получила обновление. Теперь все инструменты доступны в едином интерфейсе — как на десктопе, так и на мобильных устройствах, говорится в сообщении соцсети.

«ВКонтакте» перезапустила платформу для предпринимателей

Платформа позволяет без специальных знаний создать сайт, привлечь подписчиков в сообщество, продвигать товары и услуги или вернуть лояльных клиентов.

Также на платформе появился специальный путеводитель для выбора подходящего формата рекламы. Дашборд на главном экране платформы позволяет сразу увидеть расходы и баланс, запущенные кампании и их результаты, а также узнать, какие объявления работают лучше остальных.

Предпринимателям доступно несколько инструментов для ведения и развития бизнеса: быстрое продвижение (для привлечения подписчиков, клиентов или увеличения числа просмотров записей), создание сайта и сообщества и образовательные материалы.

Рекламные возможности «Бизнеса ВКонтакте» поддерживают автоматическое управление ценой и оптимизацию бюджета на целевые действия, для запуска кампании достаточно 500 рублей.

Позднее предприниматели смогут запускать рекламу внутри экосистемы VK, не имея личной страницы «ВКонтакте» — достаточно будет регистрации через VK Connect. 

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Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

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