«ВКонтакте» перезапустила платформу для предпринимателей

Платформа «Бизнес ВКонтакте» для продвижения и развития малых и микробизнесов получила обновление. Теперь все инструменты доступны в едином интерфейсе — как на десктопе, так и на мобильных устройствах, говорится в сообщении соцсети.
Платформа позволяет без специальных знаний создать сайт, привлечь подписчиков в сообщество, продвигать товары и услуги или вернуть лояльных клиентов.
Также на платформе появился специальный путеводитель для выбора подходящего формата рекламы. Дашборд на главном экране платформы позволяет сразу увидеть расходы и баланс, запущенные кампании и их результаты, а также узнать, какие объявления работают лучше остальных.
Предпринимателям доступно несколько инструментов для ведения и развития бизнеса: быстрое продвижение (для привлечения подписчиков, клиентов или увеличения числа просмотров записей), создание сайта и сообщества и образовательные материалы.
Рекламные возможности «Бизнеса ВКонтакте» поддерживают автоматическое управление ценой и оптимизацию бюджета на целевые действия, для запуска кампании достаточно 500 рублей.
Позднее предприниматели смогут запускать рекламу внутри экосистемы VK, не имея личной страницы «ВКонтакте» — достаточно будет регистрации через VK Connect.
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Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
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