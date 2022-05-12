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VK обновила айдентику умных колонок и голосового помощника

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания VK (бывшая Mail.ru Group) переименовала умные колонки и голосового помощника. Теперь они называются VK «Капсула» и VK «Капсула мини». Логотипы у них также изменились. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе корпорации.

VK обновила айдентику умных колонок и голосового помощника

К названию колонок добавился логотип VK. Текстовую часть обновили фирменным шрифтом компании VK Sans Display. Эти изменения подчеркивают стратегическую и идеологическую связь умных устройств и компании.

Обновилась и визуальная составляющая голосового помощника. У «Маруси» остался прежний логотип, но теперь также используется шрифт VK Sans Display. 

Продажи VK «Капсулы» начались 22 апреля 2020 года. В июне прошлого года компания расширила ассортимент умных устройств, представив VK Капсулу Мини – умную колонку с часами. 

Совокупная выручка VK за первый квартал 2022 года выросла на 10% год к году и составила 30,6 млрд рублей. Чистый убыток компании по МСФО достиг 54,9 млрд рублей против 2,4 млрд рублей в первом квартале 2021 года.

Фото на обложке: VK

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