Выручка VK за первый квартал превысила 30 млрд рублей

«Учитывая сохраняющийся высокий уровень неопределенности, на данном этапе компания воздерживается от прогнозов», — говорится в сообщении VK.

Также компания работает над предложением для держателей облигаций и ищет альтернативы реализации права предъявления их к погашению. Лондонская фондовая биржа, как сообщалось, приостановила торги ГДР VK 3 марта 2022 года.

Выручка VK от интернет-рекламы выросла в январе-марте на 6% — до 11,1 млрд рублей.

Скорректированная выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 9% — до 14,6 млрд рублей.

Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в первом квартале составила 73,4 млн пользователей (рост на 1,3% год к году), а средняя дневная аудитория — 47,2 млн. Общее количество активных бизнесов в соцсети в марте достигло 2,4 млн.

Средняя месячная активная аудитория ОК в России в первом квартале составила 38 млн.

Cкорректированная выручка My.Games (с учетом отложенной выручки) выросла на 5,3% — до 11,5 млрд рублей.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» (представлен Skillbox Holding Limited), в том числе Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna увеличилась на 27% и достигла 2,7 млрд рублей. Выручка сегмента по МСФО выросла на 62% — до 2,8 млрд рублей.

Скорректированная выручка сегмента «Новые инициативы» в январе-марте выросла на 15% и достигла 2,1 млрд рублей. Основной вклад в рост сегмента внесли B2B-проекты (в том числе «Облако»).

Общий объем оборота (GMV) совместного предприятия «O2O» достиг 56 млрд рублей (рост на 39% год к году).

Выручка Delivery Club в первом квартале составила 4,8 млрд рублей, увеличившись на 75%, а количество заказов выросло на 71% — до 30,2 млн.

«Самокат» увеличил выручку в 2,6 раза — до 15,3 млрд рублей. Число заказов составило 28,5 млн (рост в 2,6 раза), при этом количество заказов в марте достигало 317 тыс. в день.

GMV «Ситидрайва» увеличился более чем в два раза и составил 1,3 млрд рублей.

Фото на обложке: VK