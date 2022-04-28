Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Выручка VK за первый квартал превысила 30 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совокупная выручка VK за первый квартал 2022 года выросла на 10% год к году и составила 30,6 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Выручка VK за первый квартал превысила 30 млрд рублей
  • Общая скорректированная выручка увеличилась на 9% — до 30,9 млрд рублей.
  • EBITDA компании за первый квартал 2022 года уменьшилась на 51% год к году — до 2,9 млрд рублей
  • Чистый убыток компании по МСФО достиг 54,9 млрд рублей против 2,4 млрд рублей в первом квартале 2021 года.

«Учитывая сохраняющийся высокий уровень неопределенности, на данном этапе компания воздерживается от прогнозов», — говорится в сообщении VK.

Также компания работает над предложением для держателей облигаций и ищет альтернативы реализации права предъявления их к погашению. Лондонская фондовая биржа, как сообщалось, приостановила торги ГДР VK 3 марта 2022 года.

  • Выручка VK от интернет-рекламы выросла в январе-марте на 6% — до 11,1 млрд рублей.
  • Скорректированная выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 9% — до 14,6 млрд рублей. 
  • Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в первом квартале составила 73,4 млн пользователей (рост на 1,3% год к году), а средняя дневная аудитория — 47,2 млн. Общее количество активных бизнесов в соцсети в марте достигло 2,4 млн.
  • Средняя месячная активная аудитория ОК в России в первом квартале составила 38 млн.
  • Cкорректированная выручка My.Games (с учетом отложенной выручки) выросла на 5,3% — до 11,5 млрд рублей.
  • Выручка сегмента «Образовательные технологии» (представлен Skillbox Holding Limited), в том числе Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna  увеличилась на 27% и достигла 2,7 млрд рублей. Выручка сегмента по МСФО выросла на 62% — до 2,8 млрд рублей. 
  • Скорректированная выручка сегмента «Новые инициативы» в январе-марте выросла на 15% и достигла 2,1 млрд рублей. Основной вклад в рост сегмента внесли B2B-проекты (в том числе «Облако»).
  • Общий объем оборота (GMV) совместного предприятия «O2O» достиг 56 млрд рублей (рост на 39% год к году).
  • Выручка Delivery Club в первом квартале составила 4,8 млрд рублей, увеличившись на 75%, а количество заказов выросло на 71% — до 30,2 млн.
  • «Самокат» увеличил выручку в 2,6 раза — до 15,3 млрд рублей. Число заказов составило 28,5 млн (рост в 2,6 раза), при этом количество заказов в марте достигало 317 тыс. в день. 
  • GMV «Ситидрайва» увеличился более чем в два раза и составил 1,3 млрд рублей.

Фото на обложке: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VK запустила единую платформу для рекламодателей
  2. 2 Основную разработку российского аналога App Store и Google Play ведет VK — Минцифры
  3. 3 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
  4. 4 «Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу
  5. 5 Mail.ru Group запустила бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

30 апреля 2022

IMPACTIVE 2022

01 мая 2022

«Фабрика почтового клиентского опыта»

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

11 мая 2022

«Апп!101»

Все ВОЗМОЖНОСТИ