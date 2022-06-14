VK запустила бесплатный онлайн-курс по облачным технологиям

VK и ИТМО запустили онлайн-курс по облачным технологиям, его программу разработали в VK Cloud Solutions. Обучение бесплатное, курс насчитывает семь лекций, пройти его может любой желающий, сообщили RB.RU в пресс-службе VK.
Слушателей познакомят с основами облачных технологий, лучшими практиками их применения и научат планировать развертывание облачной инфраструктуры.
Записаться на обучение можно в любое время на сайте. Курс будет проходить дважды в год: весной–летом и осенью. Очередной поток стартует в сентябре 2022 года.
Предполагается, что в следующем учебном году курс «Облачные технологии» войдет в список университетских дисциплин ИТМО в формате факультатива.
Фото на обложке: Unsplash
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