Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK откроет первую концертную площадку на Ленинградском проспекте

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK в декабре откроет первое многофункциональное концертное пространство VK STADIUM в историческом здании на Ленинградском проспекте. Об этом говорится в сообщении VK.

VK откроет первую концертную площадку на Ленинградском проспекте

Площадка вмещает 7 тыс. человек, там будут проходить концертные шоу, музыкальные мероприятия и ивенты различных форматов. VK STADIUM планирует проводить около 100 событий в год. Партнер проекта — Sagrado Corp.

«Открытие собственной концертной площадки расширяет возможности взаимодействия аудитории с любимыми артистами. VK STADIUM станет местом встречи с любимыми музыкантами в офлайн-формате», — говорится в сообщении VK.

По собственным данным, аудитория «VK Музыки» составляет более 40 млн пользователей в месяц. Для подписчиков сервиса предусмотрены fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие, отдельный гардероб и зона Meet&Greet на бэкстейдже площадки (предназначена для неформального общения артистов со зрителями).

В целом в пространстве VK STADIUM обновлена навигация, расширена гардеробная зона, улучшены зоны баров, ресторанов и лаунджа на всех этажах. На площадке также установили большие медиа-экраны для трансляции контента и интерактивных цифровых активностей.

Фото: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Образовательная платформа «Сферум» запустила оплачиваемую IT-стажировку для студентов
  2. 2 VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр
  3. 3 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  4. 4 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
  5. 5 «Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

13 декабря 2022

Антихакатон «No-code разработка IT-решений»

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ