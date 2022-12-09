VK откроет первую концертную площадку на Ленинградском проспекте

VK в декабре откроет первое многофункциональное концертное пространство VK STADIUM в историческом здании на Ленинградском проспекте. Об этом говорится в сообщении VK.

Площадка вмещает 7 тыс. человек, там будут проходить концертные шоу, музыкальные мероприятия и ивенты различных форматов. VK STADIUM планирует проводить около 100 событий в год. Партнер проекта — Sagrado Corp.

«Открытие собственной концертной площадки расширяет возможности взаимодействия аудитории с любимыми артистами. VK STADIUM станет местом встречи с любимыми музыкантами в офлайн-формате», — говорится в сообщении VK.

По собственным данным, аудитория «VK Музыки» составляет более 40 млн пользователей в месяц. Для подписчиков сервиса предусмотрены fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие, отдельный гардероб и зона Meet&Greet на бэкстейдже площадки (предназначена для неформального общения артистов со зрителями).

В целом в пространстве VK STADIUM обновлена навигация, расширена гардеробная зона, улучшены зоны баров, ресторанов и лаунджа на всех этажах. На площадке также установили большие медиа-экраны для трансляции контента и интерактивных цифровых активностей.

Фото: VK