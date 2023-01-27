«VK Образование» опубликовало бесплатные лекции, мастер-классы и интенсивы о музыке, дизайне, медиаискусстве, создании клипов и скетчей, говорится в сообщении VK. Доступ к образовательной программе по креативным специальностям получили участники платформы «Простор».

VK открыла бесплатный доступ к лекциям и мастер-классам о дизайне и медиаискусстве