VK открыла бесплатный доступ к лекциям и мастер-классам о дизайне и медиаискусстве

«VK Образование» опубликовало бесплатные лекции, мастер-классы и интенсивы о музыке, дизайне, медиаискусстве, создании клипов и скетчей, говорится в сообщении VK. Доступ к образовательной программе по креативным специальностям получили участники платформы «Простор».
Контент платформы по пяти направлениям будет доступен бесплатно всем желающим. Продолжительность каждого образовательного трека составит 40 часов.
- На интенсиве по разработке сценариев для скетчей участникам расскажут об основах сценарного мастерства, о том, как выстраивать историю и как работать с юмористическим материалом, научат оформлять свои сценарии для презентации их заказчикам.
- Слушатели курса, посвященного музыке, после завершения обучения смогут применять музыкальную теорию на практике, писать тексты, взаимодействовать с продюсерами и артистами и создавать качественные треки даже в домашней студии.
- Программа о музыкальном видео научит работать со светом и операторской аппаратурой, создавать качественные тритменты, выстраивать кадр и продюсировать крупные проекты.
- На интенсиве для дизайнеров расскажут, как работать с разными программами, собирать мудборды, строить коммуникацию через дизайн и сформировать авторский стиль.
- Программа о медиаискусстве создана для художников, которые хотят создавать концептуальные работы, разбираться в современном искусстве и начать творить в новых жанрах, а также продвигать личный бренд.
Фото на обложке: VK
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