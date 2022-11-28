VK запустила восьмой IT-чемпионат VK Cup с призовым фондом 4 млн рублей

VK запустила восьмой по счету чемпионат VK Cup, соревнования пройдут по нескольким направлениям: олимпиадному программированию, мобильной разработке и машинному обучению. Призовой фонд IT-чемпионата составит 4 млн рублей, сообщил RB.RU представитель компании.

В этом году соревнования полностью посвящены разработке. Как сообщается, в чемпионате появились два принципиально новых трека — разработка на Go и JavaScript.

Квалификационный и отборочные этапы VK Cup состоятся онлайн. Первый продлится до 18 декабря. 4 января начнутся отборочные испытания, в которые попадут по 256 лучших участников по каждому направлению. До 16 января 2023 года они будут бороться за выход в финал.

Финальный раунд пройдет в штаб-квартире VK в Москве 4–5 февраля 2023 года. В нем примут участие 80 человек. Четыре победителя каждого трека разделят между собой призовой фонд: обладатели первых мест получат по 300 тыс. рублей, вторых — по 250 тыс. рублей, третьих — по 150 тыс. рублей, четвертых — по 100 тыс. рублей.

Стать участником VK Cup может любой желающий в возрасте от 14 лет. Регистрация на участие в треке по олимпиадному программированию доступна по ссылке. Остальные треки пройдут на платформе All Cups.

VK Cup проводится с 2012 года. Общий призовой фонд соревнования за это время составил 37 млн рублей.

Фото на обложке: VK