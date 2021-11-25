«ВКонтакте» отключила свой дейтинг-сервис после массовых жалоб пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» отключила недавно созданный дейтинг-сервис «VK Знакомства» после массовых жалоб пользователей. Сервис без согласия пользователей создавал анкеты в приложении, используя личные данные, в том числе удаленные из профиля фотографии.
«ВКонтакте» временно приостановила работу сервиса «VK Знакомства», сообщил на своей странице в соцсети директор по развитию суперприложения «Вконтакте» Антон Циварев.
«Работа сервиса “VK Знакомства” будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений “ВКонтакте”, и стандартам качества социальной сети в целом», – написал Циварев.
На работу дейтинг-сервиса с платными подписками массово жаловались пользователи. По их сообщениям, анкеты в сервисе создавались без их согласия. При этом были использованы личные данные, в том числе музыкальные предпочтения, данные о месте работы, а также ранее удаленные из профиля фотографии.
«Всем пользователям с активными платными подписками мы предложим в качестве компенсации бонусный период наших премиум-возможностей в равноценном объеме», – добавил Циварев.
«ВКонтакте» запустила дейтинг-сервис «VK Знакомства» 22 ноября. Сервис позволяет выразить симпатию человеку прямо в его профиле «ВКонтакте» и искать пару по музыкальным вкусам. Базовые функции сервиса бесплатны. Платная подписка предоставляет доступ к расширенным функциям.
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Фото на обложке: XanderSt /
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