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«ВКонтакте» отключила свой дейтинг-сервис после массовых жалоб пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Соцсеть «ВКонтакте» отключила недавно созданный дейтинг-сервис «VK Знакомства» после массовых жалоб пользователей. Сервис без согласия пользователей создавал анкеты в приложении, используя личные данные, в том числе удаленные из профиля фотографии.

«ВКонтакте» отключила свой дейтинг-сервис после массовых жалоб пользователей

«ВКонтакте» временно приостановила работу сервиса «VK Знакомства», сообщил на своей странице в соцсети директор по развитию суперприложения «Вконтакте» Антон Циварев.

«Работа сервиса “VK Знакомства” будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений “ВКонтакте”, и стандартам качества социальной сети в целом», – написал Циварев.

На работу дейтинг-сервиса с платными подписками массово жаловались пользователи. По их сообщениям, анкеты в сервисе создавались без их согласия. При этом были использованы личные данные, в том числе музыкальные предпочтения, данные о месте работы, а также ранее удаленные из профиля фотографии.

«Всем пользователям с активными платными подписками мы предложим в качестве компенсации бонусный период наших премиум-возможностей в равноценном объеме», – добавил Циварев. 

«ВКонтакте» запустила дейтинг-сервис «VK Знакомства» 22 ноября. Сервис позволяет выразить симпатию человеку прямо в его профиле «ВКонтакте» и искать пару по музыкальным вкусам. Базовые функции сервиса бесплатны. Платная подписка предоставляет доступ к расширенным функциям.

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Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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