VK купила контроль в коммуникационном агентстве по работе со звездными блогерами

VK объявила о покупке 51% доли в коммуникационном агентстве Кирилла Диденок со специализацией на работе со звездными блогерами — Didenok Team, сообщила компания.
За счет сделки VK планирует увеличить приток аудитории на свои основные площадки, а также повысить вовлеченность пользователей. Сумма сделки не раскрывается.
Мощности VK же, как сообщается, «помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию, а также станут связующим звеном между ними и крупнейшими рекламодателями».
Didenok Team работает с такими блогерами как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show.
Фото на обложке: VK
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