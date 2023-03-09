VK купила контроль в коммуникационном агентстве по работе со звездными блогерами

VK объявила о покупке 51% доли в коммуникационном агентстве Кирилла Диденок со специализацией на работе со звездными блогерами — Didenok Team, сообщила компания.

За счет сделки VK планирует увеличить приток аудитории на свои основные площадки, а также повысить вовлеченность пользователей. Сумма сделки не раскрывается.

Мощности VK же, как сообщается, «помогут десяткам блогеров-миллионников нарастить аудиторию, а также станут связующим звеном между ними и крупнейшими рекламодателями».

Didenok Team работает с такими блогерами как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show.

Фото на обложке: VK