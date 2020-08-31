«ВКонтакте» появилась возможность купить и арендовать квартиру

Сбербанк интегрировал сервис «ДомКлик» в приложение соцсети «ВКонтакте» — теперь пользователи могут найти там квартиру или жилой дом для аренды или покупки. Об этом говорится в сообщении банка.

В сервисе представлено более 1,5 млн предложений на вторичном рынке от собственников и партнеров Сбербанка.

Для пользователей есть поиск на карте по городу, району, улице или станции метро, подробное описание предложений с фотографиями и актуальными ценами, фильтры по цене, количеству комнат, материалу дома и другим характеристикам.

Позвонить продавцу по объявлению, уточнить информацию и договориться о просмотре квартиры или дома можно также не покидая соцсеть.

Для поиска недвижимости нужно в мобильном приложении «ВКонтакте» зайти на вкладку сервисы, открыть каталог мини-приложений и найти «ДомКлик» в категории «Недвижимость» или через поиск. Также сервис доступен по прямой ссылке.

Сайт и мобильное приложение «ДомКлика» позволяют в режиме онлайн купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и провести расчеты между покупателем и продавцом за один визит в офис банка. Сервис посещают более 9 млн пользователей ежемесячно.

Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте»