VK объединит «Дзен» с рекомендательной системой «Пульс»

VK объединит контентную платформу «Дзен» с рекомендательной системой «Пульс». Над созданием нового проекта будут работать команды обоих сервисов. Его появление позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов контента, сообщили в VK.

Об объединении двух платформ VK пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уже с 13 марта пользователи не смогут создавать новые каналы в системе «Пульс», их можно будет зарегистрировать только в «Дзене». С 1 мая в «Пульсе» нельзя будет публиковать посты.

В пресс-службе VK пояснили, что вскоре снимут лимит на минимальную сумму вывода денег из «Пульса» для авторов контента. Полностью вывести средства из системы пользователи смогут до 10 июля 2023 года.

После объединения платформ контент «Дзена» будет отображаться на всех ресурсах системы «Пульс».

В VK подчеркнули, что объединение сервисов позволит увеличить потенциальную аудиторию авторов контента. Работой над новым сервисом будут заниматься команды обоих проектов.

VK купила сервисы «Новости» и «Дзен» у «Яндекса» в сентябре 2022 года. Одновременно VK полностью продала «Яндексу» сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который ранее выкупила у «О2О Холдинг».

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