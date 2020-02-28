«ВКонтакте» запустит новую платформу для электронной коммерции
«ВКонтакте» представила новую платформу для e-commerce, в которой собрала вместе все инструменты, которые нужны для организации продаж в VK. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
«Чтобы настроить магазин в своем сообществе, больше не придется подключать разные функции по отдельности. Появились и новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке», — говорится в сообщении.
В одном окне «Магазина 2.0» доступны все настройки: от оформления витрины и управления свойствами товаров до выбора валюты и региона доставки. Продавцы смогут указывать свойства товара: цвет, материал, размер и другие характеристики. При этом все варианты товара будут отображаться в одной карточке.
Чтобы организовать продажи в VK, теперь достаточно включить «Магазин» в настройках.
У тех, кто приобретет товар в обновленном «Магазине», появит
Часть нововведений будет доступна с этого года.
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